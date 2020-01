Währungsbereinigt steigerte Coop im Jahr 2019 den Umsatz um 1,3 Prozent auf 30,7 Mrd. Franken (28,3 Mrd. Euro).

Ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2019 wird das Schweizer Handelsunternehmen Coop erst am 18. Februar 2020 veröffentlichten. Erste Zahlen gab es aber bereits jetzt am 6. Jänner 2020. Demnach erhöhten sich die Nettoerlöse im Einzelhandel - in diesem Geschäftsfeld ist Coop ausschließlich in der Schweiz tätig - um 1,4 Prozent auf 18,0 Mrd. Franken (16,6 Mrd. Euro) gegenüber dem Vorjahr. Während der Lebensmittelhandel sich um nur 0,4 Prozent auf 10,5 Mrd. Franken (9,7 Mrd. Euro) verbesserte, erzielten die Fachformate (Elektrohandel, Einrichtungshandel, Baumarkt etc.) ein Plus von 2,6 Prozent auf 7,5 Mrd. Franken (6,9 Mrd. Euro).Der Bereich Großhandel/Produktion legte 2019 währungsbereinigt um 2,6 Prozent auf 14,2 Mrd. Franken (13,1 Mrd. Euro) zu. So konnte die Transgourmet-Gruppe laut Coop ihre Position als zweitgrößtes Unternehmen im europäischen Abhol- und Belieferungsgroßhandel stärken.Alles zusammen kam Coop im Jahr 2019 auf einen währungsberinigten Umsatz von 30,7 Mrd. Franken (28,3 Mrd. Euro), was einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.