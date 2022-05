Corona Pandemie: Der Wiener Maskenfall

C.Jobst/PID

Wiens Bürgermeister Ludwig geht - nach Ankündigung des Gesundheitsministeriums, die Maskenpflicht mit 1. Juni auch im lebensnotwendigen Handel, sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu beenden - wie gewohnt einen Sonderweg.

Für drei Monate pausiert in Österreich weitgehend die FFP2-Maskenpflicht. In ganz Österreich? Nein, ein kleines Land geht wie gewohnt seinen eigenen Weg. Was in Wien ab 1. Juni gilt.

Der Gesundheitsminister Johannes Rauch und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler setzten für die Sommermonate die Maskenpflicht gemeinsam mit der Impfpflicht für drei Monate aus. Ausnahme ist nur der Pflege- und Spitalsbereich, womit besonders vulnerable Personen besonders geschützt werden sollen (CASH berichtete). Damit fällt erstmals seit Beginn der Coronapandemie die Maskenpflicht auch im Lebensmittelhandel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Doch schon am gleichen Abend (24.5.2022) veröffentlichte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig seinen Weg für Wien. Nach intensiven Gesprächen und interner Krisensitzung entschied sich die Wiener Stadtregierung wiederholt für strengere Regeln: In Wien ist das Tragen von FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, Ordinationen und auch Spitälern weiterhin verpflichtend. Doch zumindest der Lebensmittelhandel atmet auch hier auf, denn die Geschäfte für den täglichen Bedarf sind von der strengeren Regel diesmal ausgenommen.