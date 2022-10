alexanderuhrin - stock.adobe.com

Am 23. Oktober wird entschieden, ob die Maskenpflicht zurückkehrt, auch im Lebensmittelhandel. Ein schlechter Zeitpunkt, wie Handelsobmann Rainer Trefelik warnt.

Die Bilder sind vertraut, die Atmungseinschränkung der Handelsangestellten noch nicht vergessen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigen ungebremst, die Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) hatte Anfang Oktober erst empfohlen, wieder vermehrt FFP2-Masken zu tragen – insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Innenräumen. Sigrid Maurer, die Klubobfrau der Grünen, sprach sich bereits für eine Rückkehr der Maskenpflicht auch im Lebensmittelhandel aus. Am 23. Oktober will das zuständige Ministerium darüber entscheiden. Doch was bedeutet das für den Handel selbst? Rainer Trefelik, Bundesspartenobmann des Handels in der WKÖ hat erneut darauf hingewiesen, dass die neue Maskenpflicht im Handel ein "massiver Rückschritt am Weg zur Normalität wäre." Für ihn sei es sehr bedauerlich, dass aufgrund der steigenden Infektionszahlen "nun offenbar wieder Grundsätze über Bord geworfen werden, wie sie eigentlich im Corona-Management-Plan der Bundesregierung angeführt sind", so Trefelik weiter. Er sieht in der Rückkehr der Maskenpflicht bloße Symbolpolitik. "Wir haben nach zweieinhalb Jahren Corona scheinbar noch immer nichts gelernt. Denn die Erfahrung hat uns gelehrt, dass der Handel kein Treiber des Infektionsgeschehens ist. Die Ansteckungen geschehen anderswo", so Trefelik: "Es ist vor allem an der Zeit, die Eigenverantwortung zu stärken", jeder Bürger in Österreich habe die Wahl, sich kostenfrei impfen zu lassen oder auch in Eigenverantwortung eine Maske zu tragen.