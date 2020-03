Corona-Virus: Hamsterkäufe bemerkbar

CASH hat beim Handel nachgefragt, wie der Corona-Virus das Kaufverhalten der Bevölkerung beeinflusst und ob Lieferengpässe zu erwarten sind.

Rewe International

Spar Österreich

Hofer

Es ist die Unsicherheit, die manche Konsumenten zu Vorsichtsmaßnamen treibt - darunter auch Großeinkäufe. Wie der Handel auf die plötzlich gestiegene Nachfrage nach bestimmten Warengruppen reagiert, ob Lieferengpässe zu erwarten sind und ob es Einschränkungen für die Mitarbeiter gibt, hat CASH bei den Handelsketten nachgefragt.Beim Lebensmitteleinzelhändler zeigt man sich vorbereitet: "Wir stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und bereitet sich vorsorglich auf mögliche Szenarien in Zusammenhang mit dem Corona-Virus vor. Im Notfall werden von den Behörden weitere Maßnahmen beschlossen. Unsere Mitarbeiter wurden hinsichtlich der hygienischen Vorsorgemaßnahmen informiert. Ein interner Ablaufplan für unsere Mitarbeiter in den Filialen regelt zudem die genaue Vorgehensweise", so Pressesprecher Paul Pöttschacher. Zudem wurde eine partielle Reisewarnung für bestimmte italienische Gemeinden (laut Außenministerium) ausgesprochen, weshalb das Unternehmen vermehrt auf technische Möglichkeiten wie Video- und Telefonkonferenzen setzen, um Meetings mit Kollegen aus dem Ausland abzuhalten.Von Kundenseite konnte eine Tendenz vorsorglicher Einkäufe festgestellt werden: "Aktuell bemerken wir eine verstärkte Nachfrage bei Grundnahrungsmittel wie etwa Nudeln, Konserven und weiteren haltbaren verpackten Waren. Die Rewe Group in Österreich ist auf diese verstärkte Nachfrage gut vorbereitet und kann entsprechende Mengen rasch bereitstellen", erklärt Pöttschacher.Auch bei Spar konnten Mehrkäufe bei den länger haltbaren Produkten wie Nudeln, Reis, Dosen und mehr beobachtet werden. "Wir haben die Warenlogistik verstärkt und liefern dieser Produkte vermehrt an die Märkte aus. Die Lagerbestände sind gut, es ist alles nachgeordert", beschreibt Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann die Situation. In Bezug auf die Industrie wurden aufgrund des Virus noch keine Engpässe bemerkt, Prognosen für die Zukunft möchte man bei Spar allerdings noch nicht abgeben. "Aktuell ist es noch kein großes Problem. Wie es weitergeht ist derzeit nicht ganz einschätzbar. Aus Italien wissen wir, dass sich die Situation dann auch wieder einpendelt", so Berkmann weiter.Seitens des Diskonters heißt es: "Mit unserem ausgeklügelten Logistiksystem und Gesprächen mit unseren Lieferanten setzen wir alles daran, dass wir in jeder Hofer Filiale volle Verfügbarkeit haben. Im Moment kommt es in manchen Regionen zu einer erhöhten Nachfrage nach einzelnen Warengruppen, wie z.B. Sugo und Teigwaren. Wir beobachten und analysieren die Situation laufend und können je nach weiterer Entwicklung entsprechende Maßnahmen auch kurzfristig ergreifen."Auch an die Sicherheit der Angestellten wird gedacht: "Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Partner und Kunden hat für uns stets oberste Priorität, weshalb wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket anlässlich der aktuellen Situation definiert haben. Dieses inkludiert beispielsweise nochmals strengere Hygienemaßnahmen und verschärfte Regelungen hinsichtlich Dienstreisen."