Coronakrise/Umfrage: Die Helden der Krise

Die Mitarbeiter aus Handel und Industrie sind ein wesentlicher Teil der kritischen Infrastruktur, die mit Hochdruck an der Versorgungssicherheit der Österreicher arbeiten. In sehr persönlichen Erzählungen schildern sie nachfolgend, wie sie diese herausfordernden Zeiten meistern.

Mag. Nicole Berkmann, Leiterin Konzern PR und Information bei Spar

Am meisten betroffen gemacht haben mich die Erzählungen einer Freundin, die in einer Intensivstation in Deutschland als Ärztin arbeitet. Sie ist enorm gefordert. Und die Tochter einer Freundin ist Ärztin in Schweden und muss entscheiden, wen sie beatmet und wen nicht. Das ist grauenvoll.

Ein besonders schönes Erlebnis war hingegen die Situation in einem Krisenmeeting, in dem die Fachabteilungen berichtet haben, was sie alles tun, um die Lage in den Griff zu bekommen. Der Konzernlogistiker, die Sortimentsmanager, die Filial-Leute und viele mehr und ich habe plötzlich gemerkt wie unglaublich stolz ich auf die Kollegen bin. Ich war von lauter Vollprofis umgeben, ein tolles Gefühl. Nicht, dass ich das sonst nicht auch wüsste, aber, ehrlich, man vergisst das manchmal.

Hannelore Breitenthaler, Filialleiterin bei dm in Straßwalchen

Am meisten erschüttert haben mich zunächst die Nachrichten aus Italien, als sichtbar wurde, welch dramatischen Verlauf die Krise bei unserem Nachbar nimmt. Als dann bei uns die Hamsterkäufe zunahmen und die Regale immer leerer wurden, war auch die kurzzeitige Ungewissheit, wie es mit der Wirtschaft weitergehen wird, sehr verunsichernd.

Das schönste Erlebnis in den vergangenen Wochen war der unerschütterliche Zusammenhalt mit den Kollegen und die vielen netten Kunden, die sich für unseren Einsatz und das Offenhalten der Filiale bedankt haben.

Von meinem Arbeitgeber würde ich mir für alle, die in dieser schwierigen Zeit gearbeitet und eine große Leistung erbracht haben, ein paar Tage Sonderurlaub wünschen.

Jelena Dzajic, Kommissionierin bei Lidl Österreich Lidl Österreich Die Krise hat gezeigt, dass es jedes Land treffen kann. In solchen Situationen wird einem erst bewusst, was wirklich wichtig ist – nämlich Familie und Zusammenhalt. Ich bin wirklich dankbar und stolz, über den beispiellosen Zusammenhalt bei Lidl Österreich und in diesem Land. Ich bin stolz auf den Beitrag, den wir in dieser Situation leisten können. Natürlich hat sich auch unsere Arbeit ein wenig verändert. Wir nehmen die Sicherheitsmaßnahmen sehr ernst, halten mindestens 1,5 m Abstand, machen unsere Pausen nur in Kleingruppen und arbeiten in zwei Schichten. Das ist manchmal nicht einfach – zum Beispiel, wenn ich Spätschicht habe und mein Mann sich um die Kinder kümmern muss. Trotzdem bin ich froh, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehen kann und mein Einsatz geschätzt wird. Mein Motto: Keine Panik, gemeinsam schaffen wir das.

Raffaela Burggraf, Einkäuferin bei Lidl Österreich Lidl Österreich Bis vor Kurzem hat sich niemand gedacht, wie schnell sich unser „normales“ Leben ändern kann. Die Situation war für uns als Lebensmittelhändler eine große Herausforderung, gerade bei uns im Einkauf war sehr viel zu tun: Wie z.B. die Abstimmungen mit Lieferanten zu Lieferfähigkeit und Ersatzartikeln oder auch mit internen Abteilungen in unseren Gesellschaften, unserem Vertrieb und natürlich anderen Lidl-Ländern. In Zeiten wie diesen zeigt sich, was ein Team leisten kann. Und unser Team bei Lidl Österreich leistet Großartiges! Gerade jetzt sind es aber auch die kleinen Dinge im Leben, über die man sich freut und die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern – wie beispielsweise die starke Nachfrage nach haltbarer Milch. Ich frage mich manchmal, wie viel Liter unsere Kunden in der Krise trinken können *lacht*. Wir machen natürlich weiter und können allen versichern: Es gibt genug Lebensmittel in Österreich und wir werden die Versorgung weiterhin sicherstellen.

Maria Fischer, Unimarkt-Franchisenehmerin aus Loosdorf Unimarkt Die Arbeitstage werden länger. Das Personal muss viel bewusster eingeteilt werden. Es geht immer die Angst mit, dass man vielleicht selbst infiziert ist. Erschütternd ist das tatsächliche Ausmaß der Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft aber der Zusammenhalt der Mitarbeiter und die positive Einstellung zum Betrieb sowie die Unterstützung meiner Familie helfen enorm. Ich möchte mich bei der Industrie bedanken – sie haben das Bestmögliche geleistet was in dieser Zeit möglich war und ist. Den Konsumenten kann ich nur raten, dass sie nicht so panisch reagieren sollten. Sie haben gesehen, man muss nicht immer in große Zentren fahren um Lebensmittel einzukaufen. Der Nahversorger bietet ebenfalls alles an. Ich hoffe, die Kunden merken sich das. Bei den Kollegen will ich mich nur bedanken.

Christoph Frenzel, Mitarbeiter ÖAMTC Fahrtechnik

Am meisten erschüttert mich der Egoismus derer, die nach wie vor der Meinung sind, wir würden nicht mitten in einer Krise stecken und immer noch davon überzeugt sind, dass es auch weiterhin ohne Rücksicht geht. Die Menschen, die sich sofort beschweren, wenn in der Gemüseabteilung nur noch fünf Kopf Salat zur Verfügung stehen und nicht mehr kistenweise, wie noch vor ein paar Wochen, oder die sofort nach einer zweiten Kasse rufen, wenn sie mal länger als ein paar Minuten warten müssen, obwohl die Mitarbeiter mehr als genug zu tun haben, um Waren in die Regale zu schlichten.

Ein schönes Erlebnis hatte ich in einem kleinen Tiroler Seitental, als ich den dortigen Supermarkt mit Waren belieferte und beim Geschäft ankam. Der Kaufmann kam sofort zu mir und bedankte sich vielfach, dass meine Kollegen und ich die Stammfahrer in dieser schweren Zeit unterstützen. Vor meiner Abfahrt kam er dann mit Kaffee und Jausenbrot zurück, bedankte sich erneut und meinte mit einem Zwinkern: Wir müssen ja zusammenhalten!

Ich würde mir von Arbeitgebern generell wünschen, dass sie die Leistungen ihrer Mitarbeiter schätzen, diese nicht als selbstverständlich erachten und vor allem ehrlich und geradlinig mit ihren Mitarbeitern umgehen.

Evelin Günther, Lehrling bei Penny Rewe Group/Harson Wir merken gerade jetzt einen großen Zusammenhalt im Team, das Gemeinschaftsgefühl ist momentan besonders wichtig und gibt zusätzlich Sicherheit und Rückhalt. Am meisten erschüttert hat mich, dass alles so schnell gegangen ist und sich plötzlich das Berufs- und Alltagsleben total verändert hat. Natürlich hätte ich auch niemals mit der großen Nachfrage der Kunden zu Beginn, also im März, gerechnet. Da war es teilweise schon eine große Herausforderung mit dem Nachschlichten bestimmter Waren nachzukommen. Es ist aber genug Ware vorhanden und wird auch laufend nachgeliefert, daher ist es nicht notwendig einen großen Vorrat anzulegen. Wir geben jeden Tag unser Bestes, daher bitten wir auch unsere Kunden um Geduld und den notwendigen Respekt beim Tätigen der Einkäufe.

Andreas Kranabitl, Geschäftsführer Spar ICS

Für die Märkte wurde ein SMS-Service installiert, damit bei aktuellen Meldungen Marktmitarbeiter unkompliziert durch den Vertrieb eine Schnellinformation erhalten können. Dieses Service wurde nicht nur für Österreich sondern auch für Spar Ungarn und Spar Kroatien bereitgestellt.

Eine besondere Herausforderung stellen derzeit die Onlineshops in Österreich, Ungarn und Slowenien dar, die einen Ansturm extremen Ausmaßes erfahren. Wir haben hier schnellstens virtuelle Warteschlangen eingerichtet, Serverkapazitäten hochgefahren und komplett auf kontaktloses Zahlen umgestellt.

Samanta Lore, Filialmitarbeiterin bei Billa Rewe Group/Harson Es ist sehr ungewohnt, dass alle Menschen versuchen sich gegenseitig großräumig auszuweichen und Nasen- und Mundschutz beim Einkaufen in der Filiale tragen – aber diese Maßnahmen sind wichtig um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Besonders schön ist das große Verständnis füreinander, dass ich in der Früh zwischen 8 und 9 Uhr sehe. Hier möchten wir die Filialen besonders für Risikogruppen freihalten und da sind wirklich hauptsächlich ältere Personen in der Filiale. Das finde ich gut, weil es doch viele ältere Personen gibt die nicht immer jemanden haben, der für sie die Besorgungen macht. In dieser Ausnahmesituation sollten wir gegenseitig auf uns schauen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Kundinnen und Kunden und genauso umgekehrt. Neben Schutzmaßnahmen wie Hygieneschildern, Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz ist „Abstand halten“ und regelmäßiges Händewaschen ein wichtiger Beitrag jedes Einzelnen, um weitere Ansteckungen so gering wie möglich zu halten.

Vizeleutnant Rudolf Meitz, Kommandant im Lagerhaus des Heereslogistikzentrum Wiens Bundesheer Ich habe festgestellt, dass die Tätigkeiten für das gesamte eingesetzte Logistikpersonals des Heereslogistikzentrum Wien nicht nur umfangreich, sondern auch lehrreich waren. Unser Personal wurde aufgrund seiner logistischen Vorbildung rasch als Teil der Mannschaft aufgenommen und wir fühlten uns auch als Teil der Belegschaft. In unserer Gruppe waren Soldaten als auch Zivilisten in allen Altersgruppen von 18 bis 65 Jahren. Ohne unsere Mithilfe hätte die Befüllung der Filialen nach den Hamsterkäufen wesentlich länger gedauert. Wir haben in dieser Situation bewiesen, dass das Bundesheer in Krisenzeiten eine wesentliche Säule für die Aufrechterhaltung der Versorgung, Ordnung und Sicherheit ist. Ich bin stolz Teil des Österreichischen Bundesheeres zu sein und meinen Beitrag für die Bevölkerung geleistet zu haben.

Isabella Norer, Filialmitarbeiterin bei Hofer

Jürgen Pils, Bereichsleiter Logistik bei Hofer Hofer KG Die Verunsicherung vieler Kunden, die wir vor allem Mitte März durch die enorme Nachfrage bemerkt haben, hat mich am meisten erschüttert. Es wurde immer mehr gekauft und wir hatten alle Hände voll zu tun, um neue Waren an die Filialen zu liefern. Bestimmte Artikel waren oftmals schneller weg, als wir sie nachliefern konnten. Seither haben wir eine erhöhte Anzahl an Lieferungen, welche pro Tag an die Filialen gehen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich hoffe, unsere Bemühungen für eine hohe Warenverfügbarkeit haben dazu beigetragen, auch in dieser außergewöhnlichen Situation ein gewisses Gefühl von Normalität und Sicherheit zu vermitteln. Außerdem möchte ich mich bei all meinen Kollegen ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit und den hohen Einsatz eines jeden bedanken. Besonders in Zeiten wie diesen zeigt sich, wie gut ein Team zusammenspielt und wie wertvoll ein starkes Miteinander ist. Ich bin unglaublich stolz und froh, Teil eines solch großartigen Teams zu sein.

Ingeburg Plankensteiner, Nah&Frisch Kauffrau aus Feichten im Kaunertal

Was mich richtig erschüttert hat, ist einerseits die Geschwindigkeit der Verbreitung des Virus in unserer bewegten Welt und andererseits die ebenso große Geschwindigkeit und Intensität, mit der die regelrecht fanatische Suche nach Schuldigen für diese Situation stattgefunden hat.

Die Menschen begegnen sich anders, bewusster, wohlwollend. Obwohl man Abstand hält, gibt es eine neue Nähe und Freundlichkeit. Wir werden von Kunden immer wieder mit selbst hergestellten Köstlichkeiten überrascht! Die Menschen bedanken sich, dass wir die Versorgung gewährleisten, Hauszustellungen machen und auch individuelle Kundenwünsche ermöglichen. Selbst Einheimische, welche sonst nicht zu unseren Kunden zählen, zeigen uns ihre Wertschätzung. Man wächst noch näher zamm…

Mein Wunsch an die Industrie ist eine partnerschaftliche Lösung für Spannenverluste aus MHD-Problemen, die wahrscheinlich viele tourismuslastige Betriebe in der Peripherie kennen. Und diese werden kommen, so sicher wie das Amen im Gebet und betreffen in erster Linie das Süßwaren- und Getränkelager.

Dietmar Schatz, Center-Leiter des EUCO Wolfsberg

Am meisten erschüttert hat mich, dass einige ältere Kunden die Situation total falsch einschätzten, bzw. die Vorschriftsmaßnahmen einfach ignorieren bzw. nicht ernst genommen haben. Sehr betroffen hat mich auch der Zustand in unsern Nachbarsland Italien. Ich bin eigentlich kein politisch engagierter Bürger, aber was unsere führenden Politiker unserer Bundesregierung vollbrachten bzw. umgesetzt haben, davor ziehe ich meinen Hut.

Michaela Schinnerl-Schlaffer, dm-Gebietsmanagerin für die Region Steiermark

Am meisten erschüttert hat mich vor allem die anfängliche Stimmung beim Ausbruch der Coronapandemie, als es zu Hamsterkäufen und dementsprechend verunsicherten Mitarbeitern und Kunden kam. Derzeit sind es die Menschen, die kein Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen in den Filialen aufbringen und auch deren Einhaltung nicht ernst nehmen.

Es gab aber auch mehrere schöne Erlebnisse. Zum einen den großen Zusammenhalt und die enorme Flexibilität des gesamten Teams. Jeder ist für den anderen da, wir können uns aufeinander verlassen. Oder auch die Wertschätzung der Friseure und Kosmetiker, die nach Schließung der Studios vom Unternehmen die Möglichkeit bekamen, entweder in den Handel zu wechseln oder in Kurzarbeit zu gehen: Sie waren dankbar über die Wahlfreiheit und das Wissen, dass ihre Arbeitsplätze gesichert werden. Ganz generell freue ich mich auch über den neuen Stellenwert von Gesundheit und Klimaschutz, den diese Krise hervorgerufen hat.

Wir alle haben großes Vertrauen in unsere Geschäftsleitung. Ich wünsche mir, dass sie das „Schiff“ weiterhin so verantwortungsvoll durch diese herausfordernde Zeit steuern, stets bestrebt, die besten Lösungen zu finden, damit unsere Wirtschaftsgemeinschaft auch in Zukunft erfolgreich ist und alle Arbeitsplätze erhalten bleiben!

Walter Schmutterer sen., Adeg-Kaufmann in Sommerein, Trautmannsdorf und Reisenberg (Bruck/Leitha)

Am meisten Angst machen mir die dramatische Auswirkung des Coronavirus insbesondere in Italien, Spanien und Frankreich, aber auch wie manche europäischen Staaten wie zum Beispiel Großbritannien mit der Situation umgehen.

Das schöneste Erlebnis bislang ist die sehr hohe Wertschätzung, die meinen Mitarbeitern seitens unserer Kunden entgegengebracht wird. Darüber hinaus ist in unseren Gemeinden Reisenberg, Sommerein, Trautmannsdorfer und Mannersdorf eine Kooperation enstanden, dank der Kunden aus der Risikogruppe ihre Einkäufe bei uns bestellen können, die jeweiligen Gemeinden holen diese dann von unseren Standorten ab und liefern sie aus.

Mein Wunsch an die Industrie ist ein weiterer Ausbau der Partnerschaft, mehr Wertschöpfung durch regionale Produkte und dass wir flexibler und schneller reagieren können, wenn es um die Produktion von zum Beispiel Germ und Desinfektionsmitteln geht.

Mag. Oliver Seda, Leiter Konzern-Recht und Personal bei Spar

Erschüttert haben mich einige wenige Kunden, die selbst in Zeiten wie diesen jegliches Verständnis für unsere Mitarbeitenden vermissen lassen und sich in grenzenlosem Egoismus geradezu menschenverachtend verhalten.

Hans Steinberger, Spar-Kaufmann aus Neunkirchen

Auf die Frage „Wieso gibt es denn kein Toastbrot?“ und unserer Antwort „Vielleicht morgen!“ bekamen wir von einer Kundin ein freundliches und knappes „Danke für die Info!“ rückgespielt. Solch nette Kundenreaktionen bei Ausverkaufssituationen wünschten wir uns auch für die Zeit nach Corona.

Victoria Tscharre, Adeg-Kauffrau (Ebenthal/Kärnten)

Am meisten erschüttert haben uns die Meldungen über mögliche Schließungen aller Geschäfte, die die Menschen direkt in Panik versetzt haben. Dadurch wurden Lebensmittel in einen großen Ausmaß gekauft, die letztlich leider im Müll gelandet sind.

Am schönsten war, dass die Kunden weder verärgert noch erbost über die teils leeren Regale waren, sondern immer freundlich blieben. Toll ist auch die an den Tag gelegte Hilfsbereitschaft gegenüber der älteren Generation.

An unsere Industriepartner habe ich keinen Wunsch, denn es lief alles einwandfrei.

Rudi Verhounig, Adeg-Kaufmann Verhounig (Griffen/Kärnten)

Erschüttert hat mich, dass einige Länder, darunter auch sehr große, das Virus nicht sehr ernstgenommen haben und jetzt mit großen Problemen kämpfen.

Zu den schönsten Erlebnissen in den vergangenen Wochen zählt die intensive Zeit mit meiner Mutter, die bald 87 Jahre wird, und im Rollstuhl sitzt.

Manuela Weiss, Zivilbedienstete beim Österreichischen Bundesheer Bundesheer Das Bundesheer hat aus meiner Sicht einen wesentlichen und sehr wichtigen Beitrag geleistet. Die Waren wurden rasch an die Supermärkte ausgeliefert und niemand musste Sorge haben, dass es zu Engpässen in den Filialen kommt. Zudem war es für mich persönlich sehr interessant zu sehen, welch großer logistischer Aufwand und wieviel körperlicher Einsatz der Mitarbeiter grundsätzlich erforderlich sind, damit unsere Supermärkte täglich gut gefüllt sind. Wir wurden dabei von allen Mitarbeitern sehr freundlich empfangen und gut eingewiesen. Ich würde jederzeit wieder helfen.

Statements aus dem Bipa-Einkauf "Die Zusammenarbeit mit unseren regionalen Partnern funktioniert sehr gut. Laufende Warenversorgung und pünktliche Anlieferungen waren in dieser Zeit maßgeblich um die Grundversorgung unserer Konsumenten sicherzustellen. #Solidarität Österreich" "Trotz der Größe des Konzerns, indem die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt zwischen den einzelnen Abteilungen, Handelsfirmen und Filialen schon bisher sehr gut war, ist der Zusammenhalt in dieser schweren Zeit noch enger geworden. Die Corona-Krise hat uns noch mehr zusammenwachsen lassen." "Der rasante Ausbruch des Corona-Virus in Italien und die damit verbundene, in der Form noch nie da gewesene enorme Nachfrage der Konsumenten hat mich am meisten erschüttert." "Konsumenten möchte ich sagen, dass ausreichend Klopapier vorhanden ist. Es gibt keinen Grund Einlagerungen vorzunehmen. ;-)"

Statements aus den Bipa-Filialen Bipa-Shopmanagerin: "Der Arbeitsalltag hat sich extrem verändert, etwa der Kundenkontakt mit Sicherheitsabstand oder das Arbeiten in Schutzausrüstung. Auch die Kundenfrequenz hat sich merklich geändert. Am meisten erschüttert hat mich, dass die Krise bei uns angekommen ist. China ist weit weg … und plötzlich sind wir selber mitten drin mit Ausgangsbeschränkungen und diversen Maßnahmen. Die Straßen sind leer und der soziale Kontakt ist auf das Minimum beschränkt, das trifft mich besonders hart. Schön ist auf der anderen Seite, dass man immer wieder ein DANKE bekommt, fürs 'Dasein'! Konsumenten und Kollegen möchte ich gerne folgendes mitgeben: G’sund bleiben und gegenseitigen Respekt nicht vergessen!"



Bipa Mitarbeiterin Verkauf: "Im Arbeitsalltag ist plötzlich mehr Vorsicht geboten. Das ist sehr herausfordernd, aber natürlich auch wichtig, auf die Schutzmaßnahmen zu achten – für sich und die Kunden, für uns alle. Auch hat sich geändert, dass weniger Beratung stattfinden kann, weil sich Kunden aktuell kürzer im Geschäft aufhalten. Schön ist die Wertschätzung, die von den Kunden entgegengebracht wird, sie sind generell jetzt freundlicher und verständnisvoller. Und der Teamgeist ist trotz der aktuellen riesigen Herausforderungen ganz toll! Konusmenten und Kollegen möchte ich folgendes mitgeben: Bleiben Sie so rücksichtsvoll, wertschätzend und freundlich."

Wir wollten von Mitarbeitern am POS, Kaufleuten, aber auch jenen Kollegen, die sonst in ganz anderen Funktionen tätig sind, wissen, wie sie die vergangenen Wochen erlebt haben. Inwiefern hat sich der Arbeitsalltag seit dem Ausbruch der Coronapandemie verändert? Was waren die erschütterndsten, aber auch schönsten Erlebnisse und welche Wünsche haben Sie an Kunden, Kollegen und Kooperartionspartner? Lesen Sie nachfolgend die berührenden Statements, die wir in der Printausgabe aufgrund der Vielzahl an Antworten leider kürzen mussten und Ihnen hier in der Vollversion zur Verfügung stellen. Eines vorweg: Nahezu alle freuen sich über die Wertschätzung, die sie momentan erfahren, sind begeistert vom neu entstanden Teamspirit und wünschen sich, dass von dieser Anerkennung auch in der Zeit nach Corona noch etwas übrig bleibt.Die Statements der Industrie finden Sie hier April 2020