Kzenon/stock.adobe.com

Während in den Bundesländern Kundinnen und Kunden mit 3-G-Nachweis im Non-Food-Handel die Maske fallen lassen dürfen, wird das in Wien nicht so sein. Ebenfalls bleiben 2,5 G für die Gastronomie und 2G für Großveranstaltungen.

"Der Wiener Weg hat sich bewährt, das zeigt die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenzen ganz deutlich", sagt Mario Dujakovic, Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Denn in Wien ist diese von 2