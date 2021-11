Die heimischen Einkaufszentren setzten bei der Umsetzung der neuen Covid-Bestimmungen auf Information.

In der Westfield SCS herrscht im gesamten Center sowie in allen Shops eine FFP2-Maskenpflicht. Für die Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen braucht es einen 2G-Nachweis - eine Zweitimpfung ist 360 Tage lang gültig, eine Genesung mit 180 Tagen nur halb so lange. Zudem sind Antikörper-Tests nicht mehr als Nachweis gültig, dafür gilt bis 6. Dezember die erste Teilimpfung in Kombination mit einem PCR-Test (welcher für 72 Stunden gilt). Kurz gab es am Dienstag, 9.11.2021, Verwirrung rund um die Formulierung der Sicherheitsbestimmungen, laut derer die 2G-Regel im gesamten Zentrum gelte. Dem ist allerdings nicht so, wie rasch ausgebessert wurde - wie gehabt sind die Nachweise nur bei der Gastronomie oder den Dienstleistungen notwendig.