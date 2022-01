Ab 11. Jänner muss im Handel der Impf- oder Genesungsstatus überprüft werden. Die Interessensvertretungen zeigen Verständnis, fordern aber eine elegante Lösung.

Laut den aktuellen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nach ist der LEH von den Einschränkungen nicht betroffen. Im sonstigen Handel wird ab Dienstag, 11.1. kontrolliert - beim Eingang oder spätestens beim Bezahlen. Die zweite Option ist laut dem Handelsverband wesentlich besser umsetzbar. "In einer weiteren Hochphase der Pandemie ist die 2G-Kontrolle im Zuge des Erwerbs von Waren an der Kassa eine Maßnahme, die wir in Kauf nehmen, um offenhalten zu können", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Die ausschließliche Kontrolle am Eingang wäre besonders für kleine Unternehmen nicht machbar gewesen. Die kurze Aufenthaltsdauer und die Maskenpflicht machen die spätere Kontrolle vertretbar.