Coronavirus: Aus für Corona-Quarantäne

Eine neue Quarantäne-Verordnung liegt auf dem Tisch, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch und Arbeitsminister Martin Kocher in einer Pressekonferenz bestätigen. Künftig müssen sich positiv Getestete ohne Symptome nicht mehr isolieren. FFP2-Maske ist dabei aber Pflicht.

Arbeiten mit Infektion

Es hat sich bereits abgezeichnet, nun ist es fix. Mit 1. August sollen die Quarantäne-Regeln gelockert werden. Heißt, wer sich trotz eines positiven Corona-Tests nicht krank fühlt, muss nicht in Quarantäne und darf das Haus verlassen. Eine FFP2-Maske ist dabei aber Pflicht, außer man ist im Freien und kann einen zwei Meter-Abstand einhalten. Gesundheitsminister Johannes Rauch möchte die Krankheit "nicht verharmlosen", aber es gäbe auch soziale Aspekte, die man nicht vernachlässigen darf. Deshalb gibt es nun "Verkehrsbeschränkungen statt verpflichtender Quarantäne". Diese gelten für 10 Tage, nach fünf kann man sich freitesten lassen. Wer dann einen negativen PCR-Test oder einen Ct-Wert über 30 hat, für den gelten keine Verkehrsbeschränkungen mehr. Generell betont Rauch aber: "Wer krank ist, bleibt zu Hause!" Dafür wird die elektronische Krankmeldung wieder eingeführt. Die Meldepflicht bei einer Infektion bleibt weiterhin bestehen.Für das Berufsleben bedeutet das, dass Arbeiten bei einer symptomlosen Infektion mit Maske grundsätzlich möglich sein wird. Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen oder seinen Job mit Maske nicht ausüben kann, darf den Arbeitsort weiterhin nicht betreten. Risikogruppen können freigestellt werden, wenn Homeoffice oder Einzelbüros keine Option sind, Basis dafür ist ein Covid-19-Risikoattest. Diese Regelung ist vorerst bis Ende Oktober befristet. "In dieser Lage braucht es Zusammenhalt und keinen Egoismus", so Arbeitsminister Martin Kocher. Keine Beschränkungen gibt es, wenn am Arbeitsplatz nur aktuell infizierte Personen zusammentreffen. Doch auch hier gibt es eine Ausnahme. In vulnerablen Settings wie Krankenhäusern ist eine Maske zu tragen. Daheim müssen Infizierte keine Maske anlegen, solange nur Personen desselben Haushalts anwesend sind, das gilt auch für den Privat-Pkw.