Coronavirus: Comeback der Maskenpflicht

In Supermärkten und anderen öffentlichen Orten muss ab Freitag wieder ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Die Bundesregierung hat in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass die Maskenpflicht für öffentliche Orte wie Supermärkte wieder gelten wird. Kanzler Sebastian Kurz hat dies begründet: "Es gibt Orte, die man einfach aufsuchen muss, ob man möchte oder nicht. Diese unfreiwilligen Bereiche des Alltags sollen für Schutzbedürftige sicherer werden. Darunter fallen etwa Supermärkte, Banken und Postfilialen. Hier werden wir die Mund-Nasen-Schutzpflicht wiedereinführen. Wir wissen, dass die Maske auch einen symbolischen Effekt hat. Solange es keine Impfung gibt, müssen wir uns bewusst sein, dass wir nicht sorglos werden dürfen."Gültig ist die Maßnahme ab Freitag. Ein Ablaufdatum für die Maskenpflicht wurde nicht genannt - sie gilt somit bis auf Wiederruf.Zudem wurden weitere Bestimmungen für die Einreise aus dem Ausland - besonders aus der Balkan-Region - angekündigt, da von dort viele Fälle "eingeschleppt" wurden, wie Kurz es formulierte. In Kooperation mit den heimischen Glaubensgemeinschaften wurde außerdem die Maskenpflicht bei Gottesdiensten besprochen, die in kleinerem Ausmaß stattfinden sollen.Vizekanzler Werner Kogler unterstützte Kurz: "All diese Maßnahmen sind in Hinblick auf den Herbst zu sehen, um eine zweite Welle zu verhindern. Wir wollen keinen zweiten Lockdown." Er nennt das Tragen einer Maske "nicht nur Eigen- sondern auch Fremdschutz."Gesundheitsminister Rudolf Anschober nennt die aktuellen Zahlen der Corona-Fälle in Österreich: 19.000 bestätigte Erkrankungen insgesamt, heute wurden 48 Neuinfektionen gemeldet. Er spricht sich für eine schnelle und regionale Reaktion auf die Erkrankungen aus. Die Pflicht zum Mund-Nasenschutz kommentiert er: "Jetzt gilt es, die schutzbedürftigen Personen zu schützen. Ich finde es wichtig und richtig, dass wir diesen Schritt gemeinsam realisieren. Das Tragen der Maske ist für viele das Wiederinstallieren unserer Warnsysteme. Wir müssen uns dem Risiko bewusst sein."Innenminister Karl Nehammer spricht von "Wellenbrechern" bei den aktuellen Maßnahmen: "Der Mund-Nasenschutz schärt das Problembewusstsein. Wofür mir das Verständnis fehlt, ist, wenn gegen Quarantänemaßnahmen verstoßen wird. Wir mussten bislang 260 Verstöße ahnden."