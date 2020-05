Ab heute kann jeder Passagier oder Interessierte direkt am Flughafen Wien einen sogenannten PCR-Test machen, der innerhalb von drei Stunden einen Covid-19-Befund vorlegt.

Wer derzeit am Flughafen Wien ankommt, muss nach geltenden behördlichen Bestimmungen nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben, wenn man kein Gesundheitszeugnis mit einem negativen Covid-19-Befund vorweisen kann. Diesen Befund kann man seit heute, 4. Mai 2020 direkt am Flughafen erhalten. Denn in Zusammenarbeit mit der Confidence DNA Analysen GmbH bietet der Flughafen Wien nun direkt vor Ort die Möglichkeit, einen molekularbiologischen PCR-Test mit Hilfe eines Rachenabstrichs zu machen. Schnell und unkompliziert liegt das Ergebnis bereits nach zwei bis drei Stunden vor. Ist der Befund negativ, muss sich der Passagier nicht in eine 14-tägige Quarantäne nach Ankunft in Österreich begeben. Die Kosten dafür betragen 190 Euro und können nicht nur von Passagieren, sondern von allen Interessierten durchgeführt werden. Termine können telefonisch oder via Mail vereinbart werden. Das Labor befindet sich im EG des Office Park 3 am Flughafen.