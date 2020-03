Die "Helden in der Krise" erhalten Prämien für ihren unermüdlichen Einsatz.

Die Mitarbeiter der im Lebensmittelhandel haben derzeit wirklich nichts zu Lachen. An "vorderster Front" setzen sie sich Tag für Tag einem hohen Gesundheitsrisiko aus, um unsere Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Spar, Rewe International und Hofer zahlen deshalb den Beschäftigten nun satte Prämien für ihren wichtigen gesellschaftlichen Beitrag aus.Spar hat bereits rund drei Millionen Euro an die durch den ersten Kundenansturm besonders getroffene Mitarbeitergruppen ausgeschüttet. Das gibt das Unternehmen auf APA-Anfrage bekannt. Rewe International bucht allen 40.000 Beschäftigten in den Filialen, Lagern und der Logistik in den nächsten Tagen einen "Danke-Bonus" auf ihre Mitarbeiterkarte. Der Diskonter Hofer honoriert den geleisteten Einsatz und das Engagement seiner tausenden Mitarbeiter im Verkauf sowie im Lager ebenfalls mit einer Prämie.Auch andere Länder folgen diesem Beispiel. So erhielten in Frankreich Supermarkt-Verkäuferinnen eine Prämie von 1.000 Euro. Die französische Regierung hatte Einzelhändler zuvor aufgerufen, solche Prämien in der Corona-Krise auszuzahlen, damit die Grundversorgung gewährleistet bleibt. Die Sonderzahlungen sind dort von Steuern und Abgaben befreit.