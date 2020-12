Coronavirus: Einigung auf Öffnungszeiten

Bis 19 Uhr bleibt der gesamte Handel im Vorweihnachtsgeschäft offen, auch an den beiden Samstagen vor Heilig Abend.

Wie die WKO mitteilt, habe man sich auf Öffnungszeiten nach dem Ende des Lockdowns, dem 7. Dezember, geeinigt. Ab dem 8. Dezember können Geschäfte von 9 bis 19 Uhr geöffnet haben, an den beiden Samstagen vor Weihnachten (12. und 19. Dezember) können die Öffnungszeiten bis 19 Uhr verlängert werden. Die Regelung für den 8. Dezember wurde als Ergänzung des bestehenden Kollektivvertrages getroffen. Für die Samstagsöffnung bedarf es noch einer entsprechenden Verordnung des Arbeitsministeriums. Für die Angestellten werden die zusätzlichen Stunden nach 18 Uhr mit einem Zuschlag von 100 Prozent abgegolten.

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel: "Diese Vereinbarung ist ein vernünftiger Kompromiss, der die Interessen der Unternehmen, der Beschäftigten und der Konsumenten berücksichtigt. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten an den traditionell einkaufsstärksten Tagen macht im Hinblick auf eine Entflechtung der Kundenströme absolut Sinn."

Dazu Martin Müllauer, Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel in der Gewerkschaft GPA: "Für uns war die Absicherung der Zuschläge, die Freiwilligkeit am 8. Dezember und die Einmaligkeit der Regelung ein Grund, dem Paket zuzustimmen. Eine Entzerrung der Kundenströme an diesen Tagen liegt auch im Interesse der Angestellten und sie haben weiterhin die Möglichkeit vor der Ausgangssperre um 20 Uhr zu Hause zu sein."