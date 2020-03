Im Kampf gegen Covid-19 und um ein sichereres Einkaufen zu ermöglichen, desinfiziert Interspar ab sofort den Griff eines jeden Einkaufswagens bevor dieser an die Kundschaft für den Einkauf übergeben wird.

In allen 64 Hypermärkten in Österreich hat Interspar eigene Mitarbeiter engagiert, die sowohl Einkaufswägen und Körbe regelmäßig identifizieren sollen. So möchte das Unternehmen einen weiteren Beitrag leisten, um ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen. Darüber hinaus setzt Interspar auf eine Informationskampagne und bittet alle Kunden, zueinander und auch gegenüber den Mitarbeitenden Sicherheitsabstand von 1-2 Metern einzuhalten und, wenn möglich, bargeldlos zu bezahlen. Auch Plexiglasscheiben zum Schutz der Mitarbeiter werden bereits installiert.