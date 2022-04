Die bisher bekannten Gültigkeiten für Covid-Tests bleiben aufrecht. Ein PCR-Test gilt in Wien auch weiterhin 48 Stunden ab Probeentnahme. Wie auch in den Monaten zuvor, werden sogenannte "Wohnzimmertests" (selbst durchgeführte Antigen-Tests) in Wien nicht anerkannt.

Besuchsregelung in Krankenanstalten und Pflegewohnhäuser

Für Besucherinnen und Besucher in Krankenanstalten und Pflegeheimen bleibt weiterhin die PCR-Testpflicht vor dem Besuch bestehen. In den Krankenanstalten und den Pflegeheimen besteht weiterhin eine durchgehende FFP-2 Maskenpflicht für BesucherInnen wie auch für MitarbeiterInnen. Pro Tag und PatientIn sind in Krankenanstalten drei BesucherInnen erlaubt. Für Unterstützungsleistungen ist eine weitere Person für unterstützungsbedürftige PatientInnen erlaubt. In den Pflegeheimen besteht keine BesucherInnenbeschränkung. 2G entfällt sowohl in den Krankenanstalten wie auch in den Pflegewohnhäusern.