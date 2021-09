Coronavirus: Handel begrüßt den 3-Stufen-Plan

Wirtschaftskammer und Handelsverband äußern sich positiv zu den geplanten Einschränkungen.

Ab 15. September gelten die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wann genau die unterschiedlich stark ausfallenden Stufen in Kraft treten, hängt nun von der Auslastung der Instensivbetten ab. Ab einer zehnprozentigen Auslastung werden etwa FFP2-Masken wieder dort notwendig, wo aktuell ein Mund-Nasen-Schutz zum Einsatz kommt. An den Handel wird seitens der Regierung eine eindeutige Empfehlung zu einer FFP2-Masken-Pflicht ausgesprochen. Ungeimpfte werden sogar verpflichtet, diese Variante der Masken zu tragen. Im LEH gilt unterdessen eine generelle FFP2-Pflicht.

Maßnahmen, die auf ein zustimmendes Echo seitens der Branchenvertreter stoßen - wenn auch mit kritischen Untertönen. Der Handelsverband schreibt etwa in einer Aussendung: "Die Rückkehr zur FFP2-Maskenpflicht im gesamten österreichischen Lebensmitteleinzelhandel war zwar absehbar, wird allerdings kaum etwas an der Neuinfektionsrate ändern." Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, dazu: "Die Impfung ist hierfür die beste Antwort, der Lockdown die schlechteste. Daher tragen wir auch die bundesweite Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in Geschäften des täglichen Bedarfs mit, ebenso die FFP2-Maskenpflicht für Ungeimpfte in allen Geschäften. Die neuen Restriktionen werden laut den Händlern einen Umsatzrückgang von rund 150 Millionen Euro pro Monat zur Folge haben." Fraglich ist für Will, wie die Kontrollen des Impf-Nachweises ausfallen sollen. Dennoch begrüßt der Handelsverband das mehrstufige System, da es dem Handel ein gewisses Maß an Planungssicherheit gibt.

Erleichtert ist Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, dass es keine Lockdowns mehr geben soll. "Wir freuen uns, dass mit Ausnahme des Lebensmittelhandels die FFP2-Maskenpflicht im Handel österreichweit nur für Ungeimpfte eingeführt wird. Mit dieser Form der Normalität sind Impuls- und Spontankäufe möglich, die für eine Stabilisierung der betriebswirtschaftlichen Situation des Handels unbedingt notwendig sind", heißt es von seiner Seite. Er bezeichnet die Impfung als "Game Changer, einen besseren Schutz gibt es nicht – sowohl gegen das Virus als auch zum Schutz der Arbeitsplätze, der Betriebe und des Konsumklimas."