Die Bezahlung ohne Codeeingabe mit Bankomat- und Kreditkarten wird zeitlich begrenzt vereinfacht, die Terminals werden schrittweise angepasst.

Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), betont: " Die Banken leisten damit einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Herausforderung."

Wie die Wirtschaftskammer bekannt gibt, wird in Einklang mit der europäischen Bankenaufsicht die Betragsgrenze für Kontaktloszahlungen ohne PIN-Eingabe zeitlich begrenzt von 25 Euro auf 50 Euro erhöht. Die PSA Payment Services Austria setzen diese Änderung in den kommenden Tagen schrittweise per Software-Update um. Spätestens Mitte April soll das neue Limit großflächig umgesetzt sein. Wie bisher kann es allerdings noch bei einzelnen Kontaktlos-Bezahlungen vorkommen, dass aus Sicherheitsgründen der Code abgefragt wird.