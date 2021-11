Mit den kommenden Öffnungszeitenkürzungen im heimischen Handel ab dieser Woche Donnerstag – wie schon aus vorigen Lockdowns bekannt – ernten die Verantwortlichen viel Kritik. Forderungen nach einer Sonntagsöffnung im Vor-Weihnachtsgeschäft werden laut.

Die Forderung der Gewerkschaft GPA nach eingeschränkten Öffnungszeiten des Handels, sorgte seit vergangener Woche bei Branchenvertretern für Verwunderung. Begründet werden die neuen Öffnungszeiten, wie der Handelsverband in einer Aussendung am 22. November verkündete, mit unter anderem Sicherheitsbedenken. Für Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands und dem heimischen Lebensmittelhandel sei es "aber ein großes Anliegen, dass Konsumentinnen und Konsumenten im Lockdown möglichst stressfrei nach der Arbeit noch einkaufen können."

In der Praxis sei es für einen "Gutteil der Bevölkerung nicht möglich, werktags vor 19.00 Uhr Lebensmittel einzukaufen." Überdies argumentiert der Handelsverband, sei die Beibehaltung gewohnter Öffnungszeiten ein Mittel, um die "Entzerrung der Kundenströme" beizubehalten und damit sei diese Maßnahme aus "epidemiologischer Sicht sinnvoll". Daher könne man die Forderung der Gewerkschaft GPA "nicht nachvollziehen". Bei dieser Meinung bleibt der Handelsverband auch, so Gerald Kühberger, Pressesprecher, auf erneute Cash-Nachfrage.



Rettet das Weihnachtsgeschäft

Und dennoch: mit Donnerstag dieser Woche wird der Handel im Lockdown, das umfasst Geschäfte der Grundversorgung, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Trafiken und Tankstellen nur noch bis 19.00 Uhr offen sein. Die Gewerkschaft sieht darin unter anderem einen Vorteil bei der Personalverfügbarkeit. Kürzere Öffnungszeiten würden auch für ausreichend Personal sorgen und verhindern, dass oft kurzfristig eingesprungen werden muss. Deutliche Kritik gibt es in diesem Punkt an der Vorgehensweise der Regierung. Denn: bei vergangenen Lockdowns gab es immer ein Einvernehmen unter den Sozialpartnern, die Ladenöffnungszeiten zu verkürzen, so Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. "Nun wurden wir als Sozialpartner in dieser Frage vom Ministerium nicht einbezogen. Professionelles Arbeiten, wie es in einer solchen Pandemie notwendig wäre, geht anders."Mit der Diskussion rund um eingeschränkte Öffnungszeiten des Handels gehen auch die Forderungen der Wirtschaftskammer/Sparte Handel, Handelsverband, aber auch Einkaufszentrumsbetreiber Richard Lugner einher. Diese fordern, dass der Handel am 4. Adventsonntag auf freiwilliger Basis für alle Betriebe und Angestellten - aufsperren soll, wie es in einer Aussendung heißt. Die potenzielle Öffnung am 19. Dezember solle das ausfallende Weihnachtsgeschäft ausgleichen und damit die Jobs in der Branche sichern – insbesondere den traditionell starken 8. Dezember. Die heimischen Non-Food-Händler verlieren im Lockdown rund 2,7 Milliarden Euro an Umsatz, und das in der wichtigsten Shopping-Phase des Jahres – dem Weihnachtsgeschäft, so der Handelsverband. Helfen würde ein verkaufsoffener Sonntag am 19.12. bestimmt, nachdem der Non-Food-Handel davor mindestens 20 Tage lang Lockdown-bedingt komplett gesperrt ist.