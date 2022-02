Patrick Daxenbichler - stock.adobe.com

In einem Brief an Mitglieder der Bundesregierung sprechen sich die Betriebsratsvorsitzenden von Spar, Interspar, Maximarkt, Billa, Penny und Lidl dafür aus, die Maskentragepflicht auch für Angestellte des Lebensmittelhandels ab dem 5. März 2022 zu beenden.

Österreichs Bundesregierung hat bekanntlich angekündigt, die Maskenpflicht im nicht-lebensnotwendigen Handel ab dem 5. März zu beenden - außer Wien geht hier einen Sonderweg. Die Betriebsräte einiger großer Lebensmittelhändler fordern nun eine Gleichstellung mit dem übrigen Handel - sprich auch die Maskenpflicht für Angestellte im LEH soll fallen.