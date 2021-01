Es wird kein Freitesten aus dem 3. und aktuellen Lockdown möglich sein, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute bekannt gab. Das heißt auch, dass der Lockdown für alle um eine Woche verlängert wird. Der Handelsverband schätzt die daraus resultierenden Umsatzverluste im Handel auf eine Milliarde Euro.

Nachdem die Oppositionsparteien die Novelle, die das Freitesten der Bevölkerung ab dem 18. Jänner möglich machen sollte, abgelehnt haben, verkündet Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute, dass der Lockdown bis zum 24. Jänner 2021 für alle aufrechtbleibt. Das trifft neben der Gastronomie und Hotellerie vor allem den Handel mit Non-Food-Artikeln schwer, der voraussichtlich erst ab dem 25. Jänner öffnen darf.

"Dem österreichischen Handel entgehen durch den dritten Lockdown Umsätze im Ausmaß von knapp vier Milliarden Euro. Allein die Lockdown-Verlängerung von 17. auf 24. Jänner schlägt sich mit einem Umsatzminus von bis zu einer Milliarde Euro zu Buche", warnt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. "Der Jänner ist traditionell für den Handel ein wichtiger Verkaufsmonat, da die Bevölkerung nach Weihnachten Geld- und Gutscheingeschenke einlöst und Waren umtauscht. Somit verschärft sich die angespannte wirtschaftliche Lage in unserer Branche zusätzlich. 60.000 Arbeitsplätze im Handel wackeln, und die Volksgesundheit bemisst sich bekanntlich auch an der Arbeitsplatzsicherheit", so Will. Ihm zufolge sind demnach zumindest zwei Drittel der entgangenen Umsätze im Einzelhandel unwiederbringlich verloren, da der saisonale Warenbestand damit unverkäuflich ist.