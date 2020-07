Coronavirus: Maske muss mit

CASH hat bei den Handelsunternehmen nachgefragt, wie sie zur Rückkehr der Masken-Pflicht stehen.

Bei der Spar ist man auf das Ende der Lockerung gut vorbereitet, wie Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann sagt: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also ab Freitag wieder Masken tragen. Für die Kunden stellen wir Masken, sofern welche gebraucht werden, weiterhin gratis zur Verfügung. Wo es die Masken gibt, ist bei der Hygienestation am Eingang angeschrieben - zumeist an der Kassa. Wir gehen aber davon aus, dass nur wenige Kunden eine Maske brauchen werden, weil ja mittlerweile fast jeder eine eigene hat. Am Ende der letzten Maskenpflicht brauchten nur noch zehn Prozent aller Kunden eine Maske von uns."Seitens Rewe International sagt Pressesprecher Paul Pöttschacher auf CASH-Anfrage: "Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass unsere Kundinnen und Kunden bereits einen Mund-Nasen-Schutz besitzen. Sollte vorerst nach Wiedereinführung der MNS-Pflicht ein Kunde den MNS vergessen, stellen wir gerne auf Nachfrage MNS kostenfrei zu Verfügung. Darüber hinaus bieten wir weiterhin MNS zum Selbstkostenpreis in unserem Sortiment an, wie auch der Mitbewerb."Sandra Pichler, Pressesprecherin von Unimarkt, hat CASH bereits kurz vor der Pressekonferenz der Regierung einen Überblick zu dem Thema gegeben: "Bislang haben die Mitarbeiter Masken getragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Wir halten uns hier natürlich immer an die aktuellen Regelungen und Richtlinien. Wir verfügen im Bedarfsfall über ausreichend Masken und Desinfektionsmittel. Desinfektionsstationen sind beim Wagerlpark und an mehreren Stellen im Geschäft vorhanden. All unsere Mitarbeiter sind dementsprechend geschult. Im Bedarfsfall sind wir jederzeit bereit und können sofort alle Sicherheitsmaßnahmen wieder hochfahren.