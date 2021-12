Coronavirus: Mehr Gurgeltests im Handel

MPreis

MPreis-Geschäftsführer David Mölk und Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc unterstützen die Testaktion des Landes Tirol. Im Bild v.l.n.r. Martina Bichler (Vertrieb Spar-Filialorganisation), Patricia Sepetavc (Geschäftsführerin Spar Wörgl), David Mölk (Geschäftsführer MPreis) und Susanne Auer (Vertriebsleitung Baguette).

Österreich gurgelt. Im ganzen Land werden die Testangebote nach und nach ausgebaut. Der Handel erweist sich dabei wiederholt als verlässlicher Partner.

In Wien sind die PCR-Gurgeltests als anerkannte Selbsttests für zu Hause bereits gängige Praxis. Seit März 2021 können sie in allen Bipa-Filialen kostenlos abgeholt und bei Bipa, Billa und Billa Plus wieder abgegeben werden, mittlerweile auch bei Tankstellenpartner, wie OMV, die auch an Sonn- und Feiertagen Anlaufstelle sind. Rewe International arbeitet dabei mit Lead Horizon zusammen, mit Mitte November wurden bereits mehr als 11 Millionen Tests durchgeführt. Seit August werden außerdem auch in den Nightjet-Zügen nach Wien kostenlose PCR-Gurgeltests vom Bordpersonal verteilt. Die Reisenden haben so die Möglichkeit, noch im Zug einen Gurgeltest zu machen und die Proben gleich nach ihrer Ankunft in einer der 620 Rewe-Standorten in ganz Wien abzugeben.