Angestellte des lebensnotwendigen Handels können ab 1. Juni aufatmen - ab diesem Stichtag "pausiert" die FFP2-Maskenpflicht in Österreich.

Druck von Gewerkschaft und Handelsverband zeigen Wirkung: mit 1. Juni "pausiert" die FFP2-Maskenpflicht auch für den lebensnotwendigen Handel.

Ein Aufatmen im wahrsten Sinne des Wortes erwartet die Angestellten im lebensnotwendigen Handel ab 1. Juni. Denn da "pausiert", wie es in einer aktuellen Aussendung des österreichischen Handelsverbands heißt, die ungeliebte FFP2-Maskenpflicht. Gesundheitsminister Johannes Rauch und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler gaben dies, neben dem erneuten Aussetzen der Impfpflicht, heute Morgen bekannt. "Bei den aktuell niedrigen Infektionszahlen sind gesetzliche Verpflichtungen in beiden Bereichen derzeit nicht verhältnismäßig."



Sowohl die Impfpflicht als auch die Maskenpflicht werde daher für drei Monate bis Ende August ausgesetzt. Aufrecht bleibt die Maskenpflicht lediglich in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Gleichzeitig appellierte Rauch an die Bevölkerung, "

Die Petition "Heldinnen der Krise entlasten", habe sicherlich zu diesem Schritt beigetragen, heißt es in der Aussendung des Handelsverbands, der diese initiiert hat. Alle betroffenen Händler haben unter dem Dach des Handelsverbandes offene Briefe an die Bundesregierung gesendet und die Petition www.heldenderkrise.at unterstützt. Die Online-Petition wurde innerhalb weniger Wochen von mehr als 27.500 Menschen unterzeichnet. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands zeigt sich zufrieden: "Die Zeit der Diskriminierung ist vorbei. Gemeinsam haben wir es geschafft, dass 130.000 Beschäftigte im lebensnotwendigen Handel endlich entlastet werden. Dank gilt den Arbeitnehmervertretern, insbesondere der Gewerkschaft GPA sowie allen Oppositionsparteien. SPÖ, FPÖ und NEOS hatten allesamt letzte Woche Entschließungsanträge zur Abschaffung der Maskenpflicht im Nationalrat eingebracht, die jedoch noch von der Bundesregierung abgelehnt wurden."