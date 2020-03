Internorga: Neuer Termin für Internorga

Die Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie findet vom 20. bis 24. Juni 2020 in Hamburg statt.

Der ursprüngliche Termin wurde aufgrund der momentan herrschenden Epidemie abgesagt. Nun hat die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) einen neuen Termin gefunden. „Es war für uns eine große Herausforderung, ein passendes Datum im Sommer zu finden. Wir wollten außerhalb der Schulferien bleiben“, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der HMC-Geschäftsführung. „Das ist uns fast gelungen: In keinem der 16 Bundesländer sind zu Beginn der Internorga Sommerferien. Allerdings beginnen diese in Mecklenburg Vorpommern während der Messe.".Gegenüber der ursprünglichen Planung, die eine Laufzeit von Freitag, 13. März, bis Dienstag, 17. März, vorsah, ergibt sich lediglich eine leichte Änderung. Die Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt beginnt nun an einem Sonnabend und endet an einem Mittwoch.