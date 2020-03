Coronavirus: reformstark und gesund

Österreichs größter Reform-Fachhändler hält alle 49 Filialen für die Gesundheit offen.

Produkte des täglichen Bedarfs und Nahversorger müssen auch in Corona-Zeiten geöffnet werden. Dem kommt auch reformstark Martin nach und ist in allen 49 Filialen in Österreich mit seinem Sortiment aus natürlichen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungen erreichbar. Das Angebot und die Belieferung seien sichergestellt. Der Fachhändler appelliert außerdem an die Bevölkerung, sich gesund und vollwertig zu ernähren, um das Immunsystem zu stärken, Energie zu erhalten und so den Körper bei seiner Aufgabe, Viren zu bekämpfen, zu unterstützen.