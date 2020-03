Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt weitere Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bekannt.

Voraussichtlich ab Mittwoch teilen Mitarbeiter in allen Filialen des Lebensmitteleinzelhandels Mund- und Nasenschutz-Masken für alle Kunden aus. Ab dem Zeitpunkt wird das Tragen der Masken beim Einkauf Pflicht. Mittelfristig sollen diese dann auch außerhalb von Supermärkten, also überall dort, wo man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, zum Einsatz kommen. Bundeskanzler Sebastian Kurz führt weiter aus, dass diese Maßnahme keinen ausreichenden Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus darstellt und warnte vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Allerdings schützt man so andere Menschen vor einer Übetragung durch Tröpfcheninfektion. Die laufenden Maßnahmen wie beispielsweise das Abstandhalten gelten natürlich weiterhin.

Innenminister Karl Nehammer machte zudem darauf aufmerksam, dass wer diese Maßnahmen mißachte, mit Strafen zu rechnen habe. Die Bilder von stark besuchten Märkten und Grünflächen am Wochenende bezeichneten sowohl Nehammer als auch Vizekanzler Werner Kogler als erschütternd. Kogler: "Wir haben es hier nicht mit einem Grippevirus zu tun, das muss einem doch einleuchten, auch wenn man kein Experte ist. Wir sind darauf angewiesen, dass alle mitmachen und auch die neuen Maßnahmen befolgen."