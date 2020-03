Unter dem Motto „Sorglos“ bietet Hofer Reisen aktuell ein praktisches „Sorglos-Paket“ an: Wer bis 30. April 2020 eine Pkw-Reise bucht, kann sie durch das zusätzliche Buchungspaket bis zehn Tage vor Reiseantritt risikolos stornieren. Anstehende Kurzurlaube zu Ostern und über die Feiertage im Mai und Juni können so bereits problemlos fixiert werden.

Bei Lidl steht man täglich in Kontakt mit den Agenturen vor Ort, um aktuelle Informationen zur Lage in den Zielgebieten zu erhalten, sodass man das Notfallmanagement gegebenenfalls schnell aktivieren und beispielsweise Stornierungen oder Rückholaktionen in die Wege leiten kann. Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus hat Lidl-Reisen Angebote für asiatische Zielgebiete storniert. Auch Reisen in das unter Quarantäne stehende Zielgebiet in Italien sind derzeit nicht möglich. Grundsätzlich verzeichnet Lidl einen Rückgang der Nachfrage nach Reisen in die betroffenen Zielgebiete.