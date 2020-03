Coronavirus: Rücksicht auf die Risikogruppe

Rewe International appelliert an die Kunden, die Filialen zwischen 8 und 9 Uhr für ältere Personen freizuhalten.

"Ich möchte an den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb Österreichs appellieren. Bitte geben Sie derzeit den älteren und besonders gefährdeten Menschen in unserer Gesellschaft den Vortritt, um zwischen 8 und 9 Uhr einkaufen gehen zu können", appelliert Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG, an alle Kunden.Dieser Vorschlag zur freiwilligen Rücksichtnahme soll die Risikogruppen - besonders Personen ab 65 Jahren und Menschen mit chronischen Vorerkrankungen - beim Einkauf in den Filialen von Billa, Merkur, und Penny schützen. Auswirkungen auf die regulären Öffnungszeiten hat die Empfehlung keine.