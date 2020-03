Coronavirus: Schutz für die Mitarbeiter

Marcel Haraszti bestätigt, werden Risikogruppen unter den Rewe-Mitarbeitern, wie etwa Schwangere, nach Hause geschickt. Um den Kundenkontakt zu minimieren, wird älteres Personal zum Regalschlichten eingeteilt, während junge Mitarbeiter verstärkt an den Kassen eingesetzt werden. Zusätzlich stehen Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung. Die Kunden werden unterdessen gebeten, von den Mitarbeitern ausreichend Abstand zu halten. Sollte der Fall der Fälle eintreten und ein Mitarbeiter von Billa, Merkur, Penny, Bipa oder Adeg tatsächlich am Coronavirus erkranken, so wird die entsprechende Filiale desinfiziert, die Mannschaft ausgetauscht und der Betrieb schnellstmöglich fortgeführt.

Auch bei Spar werden die Marktleiter angewiesen, junges Personal an die Kassa zu setzen. Für Hofer hat der Schutz der Mitarbeiter höchste Priorität, so werden die Filialen und Lager mit zusätzlichem Desinfektionsmittel ausgestattet und die Mitarbeiter werden angewiesen, diese auch zu benutzen. Ähnlich geht Lidl vor, der Diskonter fordert sein Personal auf, sich häufig die Hände zu desinfizieren. Kritische Bereiche werden unterdessen regelmäßig desinfiziert.