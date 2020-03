Die gestern für 1. April 2020 angekündigte Schutzmaskenpflicht in Supermärkten und Drogerien wirft nach wie vor viele Fragen auf. Obwohl die Händler diese Maßnahme grundsätzlich begrüßen, gibt es auch massive Kritik an der Vorgehensweise der Bundesregierung.

Nicht nur, dass die Händler nicht flächendeckend informiert worden sind und jetzt vor einer nahezu unlösbaren logistischen Aufgabe stehen (siehe Artikel Regierung führt Maskenpflicht im LEH ein und Kommentar von Chefredakteurin Michaela Schellner), auch die Frage der Finanzierung scheint längst nicht geklärt. Während Bundeskanzler Sebastian Kurz von einer Kostenübernahme durch die Händler ausgeht, heißt es dort, dass man eine solche keinesfalls auch noch stemmen könne.

Ruf nach finanzieller Unterstützung

Nicht alle mit ins Boot geholt

Der Handelsverband forderte heute in einer Aussendung, dass die Händler für die kostenlose Ausgabe der Schutzmasken finanziell entschädigt werden. Vor allem deren Beschaffung stellt viele Händler – insbesondere KMU's und selbstständige Kaufleute – vor große Herausforderungen, da es weiterhin Lieferengpässe und -verzögerungen gibt. Daher werden auch andere Nahversorger wie Bäcker, Reformhäuser oder Tierfutterhändler laut Handelsverband frühestens in den kommenden Wochen mit der Ausgabe an die Kunden starten können. Wie der Einkaufsvorgang bis dahin in diesen Geschäften vonstatten gehen soll, bleibt ebenfalls offen. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will erklärt: "Die heimischen Händler werden dem Wunsch der Bundesregierung selbstverständlich nachkommen und im Eingangsbereich ihrer Geschäfte Schutzmasken ausgeben, sobald diese in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden können. Sollte die Ausgabe der Masken an die Konsumenten kostenfrei erfolgen, fordern wir eine vollständige Entschädigung für den Ankauf, die Bereitstellung und Ausgabe der Masken – alles andere wäre unfair."Nah&Frisch-Geschäftsführer Hannes Wuchterl hat bereits gestern von einer Überrumpelung durch die Bundesregierung gesprochen und auch heute zeigt sich deutlich, dass die der Öffentlichkeit verkündete Maßnahme nicht weit genug durchdacht bzw. nicht ausreichend koordiniert wurde. Das sieht auch KR Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter der Kastner Gruppe so. Im Gespräch mit CASH ärgert er sich über die Vorgehensweise des Kabinetts Kurz und hält es für "grob fahrlässig" und "unerhört", dass keinerlei Gespräche mit der Wirtschaftskammer geführt wurden. Denn nur diese sei dazu legitimiert, Entscheidungen für die Händler zu treffen. Damit spielt er auf den Handelsverband an, mit dem die Bundesregierung zwar korrespondiert hat, der als Interessensvertretung und private Organisation aber keinerlei gesetzlich verankerte Verantwortung habe.

WKO-Handelssparten-Obmann Peter Buchmüller betonte gestern im Ö1-Abendjournal: "Mit der Sparte Handel wurde über diese Maskenpflicht nicht gesprochen, also ich habe die Informationen aus den Medien." Für ihn ist noch vieles nicht klar geregelt: "Wo kommen diese Masken her? Werden alle Geschäfte damit bedient – auch die Kleinsten? Wie regeln wir das mit den Türstehern, die die Kundenströme leiten sollen? Das sind alles offene Fragen", so Buchmüller.



WKO-Sparten-Geschäftsführerin Iris Thalbauer kommentiert die Maskenpflicht und die nicht stattgefundene Kommunikation mit der Wirtschaftskammer: "Das Kanzleramt ist mit den großen Handelsketten in direktem Kontakt, wir waren daher nicht involviert. Nichtsdestotrotz sind wir im starken Austausch mit den betroffenen Unternehmen, um die Umsetzung der Maskenpflicht so gut und rasch wie möglich umzusetzen. Die Maßnahmen sind herausfordernd, zumal es regelmäßig neue gibt, doch wir vertrauen der Regierung hierbei. Wichtig ist uns nur, dass der Handel, besonders die kleinen Teilnehmer, nicht überlastet werden."

Überzogene Preise und Wettbewerbsverzerrung

Als "Schweinerei sondergleichen" bezeichnet Christof Kastner zudem die Preisgestaltung der Schutzmasken, die vor der Krise noch um 10 Cent pro Stück zu haben waren. Mittlerweile kosten diese zwischen 70 Cent und einem Euro. „Das kann sich ein kleinerer Nah&Frisch-Kaufmann einfach nicht leisten. Hier muss der Staat die Kosten tragen. Wir sind schon froh, wenn wir genügend Schutzmasken für unsere Mitarbeiter besorgen können und setzen hier auf die regionale Kooperation mit einem Waldviertler Textilhersteller. Fakt ist: Die Masken, die wir unseren Kunden anbieten sollen, sind einfach nicht verfügbar. Da braucht es eine deutlich längere Vorlaufzeit.“

Zudem spricht Kastner ebenso wie Wuchterl von einer Wettbewerbsverzerrung, die nicht akzeptiert werden dürfe. „Es kann nicht sein, dass es durch von der Regierung getroffenen Maßnahmen, die nicht mit einer legitimierten Behörde abgestimmt worden sind, zu einer Wettbewerbsverzerrung am Markt kommt, weil ein paar Händler informiert werden und die anderen nicht. Mit dieser Vorgehensweise sorgt man nicht für Beruhigung, sondern für Missstimmung, die man in der aktuellen Situation überhaupt nicht brauchen kann.“

Ministerium bleibt Antwort schuldig

Wo genau die Masken verteilt werden sollen, ob Kaufleute ohne Maskenausgabe aufsperren dürfen und wer für die Entsorgung zuständig sein wird ist ebenfalls nicht klar geregelt. Zusätzlich kursieren Gerüchte, dass künftig nur noch alleine einkaufen gegangen werden darf und dass die Nutzung von Einkaufswägen Pflicht sein wird, um den Mindestabstand einzuhalten. Eine diesbezügliche CASH-Anfrage im Sozialministerium wurde noch nicht beantwortet.