Mit Dienstag, 11. Jänner 2022, muss in Österreichs Non-Food-Handel der Impf- oder Genesungsstatus der Kunden kontrolliert werden. In den Shopping-Centern des Landes wird zentral überprüft.

Noch wird auf die Verordnung gewartet - die Center-Betreiber sind also in Warteposition. Wie genau die Kontrollen also ablaufen dürfen, ist mit Montagmittag (10.01.2022) noch unbekannt. Eine m