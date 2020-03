Coronavirus: Versorgung ist sichergestellt

Trotz rasant steigender Nachfrage bleiben die Lager der Händler gut gefüllt. Um die erhöhte Frequenz zu bewältigen, werden landesweit Aushilfen zur Mitarbeit gesucht.

Das wichtigste zuerst: Es gibt genug Lebensmittel! Trotzdem steigen die Abverkäufe bei allen Händlern in ganz Österreich seit Tagen deutlich. Aktuell bemerken Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg, Hofer, Spar und Lidl einen starken Andrang. Vor allem am vergangenen Freitag war die Nachfrage extrem hoch. Eine Rationierung der Produktgruppen sei nicht geplant, wie auf orf.at nachzulesen ist.

"Warenlager sind gut gefüllt"

–

Paul Pöttschacher, Pressesprecher von Rewe International, zur aktuellen Lage: "Wir arbeiten in den Lagern rund um die Uhr und bekommen ausreichend Produkte nachgeliefert. Wir sind auf diese verstärkte Nachfrage gut vorbereitet, wir haben die Anlieferungen verstärkt, die Filialen und Märkte sind gut bestückt und werden das auch bleiben, da die Nachbestellungen der Lage angepasst sindwir können somit entsprechende Mengen rasch bereitstellen."Bei Lidl hat man sich seit Wochen mit einer täglichen Task-Force auf diese Situation eingestellt. Das Ziel ist klar: Die stabile Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung der österreichischen Bevölkerung. "Das können wir gewährleisten, auch wenn nicht immer alle Produkte verfügbar sind", versichert Peterleitner. "Als Lebensmittelhändler tragen wir in den nächsten Tagen und Wochen eine besondere, wichtige Verantwortung, der wir mit allen Kräften nachkommen. Wir können diese besondere Situation nur gemeinsam meistern. In diesem Sinn auch ein Appell an die Bevölkerung, bei aller Verunsicherung besonnen zu reagieren. Es gibt und wird genug Lebensmittel für alle geben."MPreis ist laut einer Aussendung im ganzen Alpenraum weiterhin im vollen Umfang und zu regulären Öffnungszeiten für die Kunden da. In den 280 Standorten soll es keine Einschränkungen beim Sortiment geben. Trotz erhöhter Nachfrage bleiben die Warenlager des Tiroler Familienunternehmens gut gefüllt.Aufgrund der derzeitigen Situation und um die Versorgung mit Lebensmitteln im Land bestmöglich sicherzustellen, öffnet AGM seine Märkte für alle Kunden. Dementsprechend kann mit oder ohne Kundenkarte oder Gewerbeschein in den AGM Standorten österreichweit eingekauft werden.

Im Wiener Kaufhaus Gerngross haben ab heute, Montag 16.3.2020 weiterhin jene Shops geöffnet, die für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind. Im Speziellen sind das Merkur und die Trafik. Aktuelle Anpassungen sowie die Öffnungszeiten finden Sie auf www.gerngross.at



Die Centerleitung der SCS, Österreichs größtes Einkaufszentrum, teilte in einer Aussendung mit, dass Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tierfutterhandel, Post, Banken sowie Trafike und auch Geschäfte für medizinische Produkte und Helbehelfe zu den regulären Öffnungszeiten gemäß den behördlichen Vorgaben geöffnet haben. Gleiches gilt für das Donau Zentrum. Ab Dienstag haben Gastrobetriebe allerdings generell bis auf weiteres geschlossen.

Kunden weichen auf Online-Shops aus

Um dem Apell der Bundesregierung nachzukommen, die eigenen vier Wände nur in Ausnahmefällen zu verlassen, weichen viele Kunden auf die Online-Angebote der Händler zurück. Aus diesem Grund kann es zu Wartezeiten kommen, wie auch Rewe International-Sprecher Paul Pöttschacher bestätigt: "Neue Lieferfenster gibt es aber weiterhin laufend. Die Belieferung und Abarbeitung der aktuellen Bestellungen unserer Kunden können wir weiterhin bewerkstelligen. Aktuell arbeiten wir daran, die Kapazitäten des Billa Onlineshops auszuweiten und eine Belieferung 24/7 zu ermöglichen.MPreis erweitert seine Liefergebiete für den Online-Shop im Inntal in Tirol. Zwischen Landeck und Kufstein ist ab sofort eine Onlinebestellung mit Lieferung möglich. Kurzfristig wird das Liefergebiet ab 19.03.2020 um das Tiroler Unterland beziehungsweise 24.03.2020 für das Oberland erweitert.

Auf der Webseite myProduct.at kann man übrigens schnell und sicher regionale Lebensmittel von zu Hause aus bestellen und damit heimische Kleinproduzenten unterstützen. Dazu ist kein Kundenkonto notwendig, es gibt keinen Mindestbestellwert oder monatliche Gebühren und ab 29,90 Euro werden die Waren innerhalb von 24 Stunden direkt vor die Haustüre geliefert: https://myproduct.at/



Auch bei den Essenszustellern Lieferando und Mjam ist eine verstärkte Nachfrage spürbar. Wie die APA berichtet, lagen die Zustellzeiten in Wien, Linz und Salzburg Stadt am Sonntag Mittag aber zwischen regulären 30 und 60 Minuten. Vorsichtsmaßnahmen sind dennoch geboten: Es werden derzeit keine Barzahlungen akzeptiert und die Lieferungen werden ohne Kundenkontakt vor der Tür abgestellt.

Jede helfende Hand wird benötigt

Was aber gebraucht wird, sind Aushilfskräfte – aufgerufen sind unter anderem auch Studierende, Oberstufenschüler, Beschäftigte aus dem Handel, der Gastronomie oder der Hotellerie. Bewerbungsgespräche seien via Videotelefonie und WhatsApp möglich, so Lidl-Österreich-Chef Alessandro Wolf gegenüber orf.at. Derzeit helfen auch Mitarbeiter anderer Abteilungen in den Lidl-Filialen aus.Auch Rewe International sucht derzeit 2.000 Mitarbeiter Österreichweit. Aktuell könne man jede helfende Hand in den Filialen benötigen, daher startet Rewe International einen Aufruf: "Wenn Sie als Aushilfen zur Verfügung stehen können und wollen (Studenten, Oberstufenschüler, Mitarbeiter aus Gastro-Betrieben, aus dem Non-Food-Handelsbereich oder der Hotellerie usw.), dann können Sie sich gerne bewerben unter https://rewe-group.jobs/ oder telefonisch 02236 600 6283 sowie 02236 600 4983."Mittlerweile hilft sowohl in den Zentrallagern von Spar als auch von Rewe International das Bundesheer mit. Im Spar-Lager in Graz etwa wurde am Wochenende das Personal durch diese Hilfe auf 200 Personen verdoppelt. Ab Montag werde die Unterstützung des Heeres österreichweit noch ausgeweitet, so Oberstleutnant Kurt Hutter gegenüber der ZIB Spezial.