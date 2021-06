Coronavirus: Zurück zum Mund-Nasen-Schutz

Kommentare

"Der Handel war nie ein Corona-Hotspot, daher unterstützen wir die heute verkündeten Umstellungen in den Geschäften aus voller Überzeugung. Die Rückkehr von der FFP2-Maskenpflicht zum Mund-Nasen-Schutz ab 1. Juli erleichtert sowohl den Kundinnen und Kunden als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Leben – vor allem jetzt in den heißen Sommermonaten", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme.

"Das Einkaufserlebnis für die Kunden wird wieder zurückkehren und die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter werden durch die Rückkehr der FFP2-Maske zum Mund-Nasen-Schutz wesentlich erleichtert. Durch die Aufhebung der Personenbeschränkung haben unsere Kunden wieder leichteren Zugang zu den Geschäften. Das steigert die Kundenfrequenz und damit den dringend benötigten Umsatz. Vor allem bei den heißen Sommertemperaturen ist dann ein Warten vor den Geschäften in der prallen Hitze nicht mehr nötig", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundesparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).