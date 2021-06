Coronavirus: Zurück zum Mund-Nasen-Schutz

Kommentare

"Der Handel war nie ein Corona-Hotspot, daher unterstützen wir die heute verkündeten Umstellungen in den Geschäften aus voller Überzeugung. Die Rückkehr von der FFP2-Maskenpflicht zum Mund-Nasen-Schutz ab 1. Juli erleichtert sowohl den Kundinnen und Kunden als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Leben – vor allem jetzt in den heißen Sommermonaten", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme