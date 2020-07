Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Lockerung der Covid-19-Beschränkungen nach Ostern entsprachen nicht der Verfassung. Der Handelsverband begrüßt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs.

Verfassungswidrige Maßnahme

Lokal vor regional vor national

Reaktionen des Möbelhandels

Die Erleichterung unter den Händlern war groß, als die Bundesregierung nach Ostern die Maßnahmen rund um den Lockdown wieder entschärfte. Allerdings konnten sich nicht alle freuen: Aufsperren durfte nur, wer eine Verkaufsfläche unter 400 Quadratmeter besaß. Auch Baumärkte und Gartencenter profitierten von der früheren Lockerung. Größere Geschäfte allerdings, einschließlich Läden in Shoppingcentern, mussten bis 1. Mai geschlossen bleiben. Der Unmut war verständlicherweise groß.Nun hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) festgestellt, dass die Verordnung über das Betretungsverbot öffentlicher Orte im Zuge der Corona-Pandemie teilweise rechtswidrig war, da diese nicht durch das Covid-19-Maßnahmengesetz gedeckt gewesen sei.In einem Statement begrüßt der Handelsverband die Position des VfGH: "Für uns steht die Gesundheit der Bevölkerung an oberster Stelle. Das gilt sowohl für die Konsumenten, als auch für die 600.000 Menschen, die im österreichischen Handel beschäftigt sind. Gleichzeitig erwarten wir – mit Blick auf die negativen wirtschaftlichen Kollateraleffekte – fundierte gesundheitsbehördliche Fakten als Entscheidungsbasis. Das Prinzip sollte stets lauten: lokal vor regional vor national. Dadurch können Corona-Cluster gezielt an der Wurzel bekämpft werden. Darüber hinaus beeinträchtigen lokal begrenzte Gesundheitsvorgaben den Wirtschaftsmotor so gering wie möglich. Die flächendeckende Einführung der Maskenpflicht hat im Handel insbesondere bei Käufen abseits der lebensnotwendigen Güter zu heftigen Umsatz- und Frequenzrückgängen von minus 25 Prozent bis minus 40 Prozent geführt, im Modehandel kam es sogar zu Einbrüchen von mehr als minus 50 Prozent. Dies quantifiziert das Ausmaß des Kollateralschadens", so Verbands-Geschäftsführer Rainer WillVon der gesetzeswidrigen Maßnahme besonders betroffen waren u.a. der Möbel- und Elektrohandel. Während sich kika/Leiner auf CASH-Nachfrage nicht äußern will, lässt Ikea via Pressesprecher Thomas Saliger ausrichten: "Wir sind froh das vom VfGH festgestellt wurde, dass die vorzeitige Öffnung der Bau- und Gartenmärkte und eine Beschränkung der Verkaufsfläche auf 400 Quadratmeter unsachlich war. Wir gehen davon aus, dass dies bei zukünftigen Entscheidungen über notwendige Maßnahmen, die wir immer selbstverständlich mittragen, berücksichtigt wird. Gerade Möbelhäuser bieten, wie keine andere Handelssparte, ausreichend Platz um die Abstände einzuhalten."