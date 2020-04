Coronavirus/Hofer: Einkaufen bis 19 Uhr

Der Diskonter verlängert österreichweit seine Öffnungszeiten. An der "Einkaufsstunde für Risikogruppen" wird festgehalten.

Auf vielfachen Kundenwunsch und um sich langsam wieder in Richtung Normalität zu bewegen, verlängert Hofer seine Öffnungszeiten auf 19 Uhr. Am Samstag sind die Tore bis 18 Uhr geöffnet. Um den Kunden ein sicheres und stressfreies Einkaufen zu ermöglichen, gelten die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen weiterhin.Stein des Anstoßes war die Öffnung von Geschäften mit einer Fläche bis zu 400 Quadratmetern. Um jenen Kunden, die nun wieder arbeiten müssen, ebenfalls das Einkaufen zu ermöglichen, hat sich der Diskonter zu diesem Schritt entschlossen. Nach den ersten Hofer-Filialen in Wien und Niederösterreich haben ab Montag, 27. April 2020 nun wieder alle Filialen in ganz Österreich bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag bis 18 Uhr. Weiterhin festgehalten wird allerdings an der "Einkaufsstunde für Risikogruppen" zwischen 8 Uhr und 9 Uhr.