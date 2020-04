Anders als in der Branche üblich, werden dabei die jährlich im April vorgenommenen Kollektivvertragserhöhungen vorerst nicht in die Behandlungspreise eingerechnet.

Die 171 dm Friseurstudios öffnen ab Anfang Mai wieder ihre Tore. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation vieler Kunden gilt eine besondere Maßnahme: Die Preisanpassungen werden vorerst ausgesetzt.