Die Drogeriefachhändler und Parfümerien in Österreich hatten auch unter dem One-Stop-Shopping-Phänomen zu kämpfen. Nun heißt es, wieder an Fahrt ­gewinnen, neue Wege gehen und alle Kanäle ausschöpfen.

Auf dem Weg in die Innenstadt staut es sich baustellenbedingt an jeder zweiten Ecke, in den Einkaufsstraßen ist mit keinem Parkplatz zu rechnen, rundherum kreisen bereits zahlreiche Autos. E