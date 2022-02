In der digitalen Kunstszene sorgen NFTs – Non Fungible Tokens – für einen enormen Hype. Die dezentralen Zertifikate haben jedoch einen sehr praktikablen Nutzen in der Wirtschaft. Von Patenten über Container bis hin zu Grundstücken lassen sich Besitz- und Eigentumsverhältnisse via Blockchain-Technologie abbilden.

Wenn Sie aktuell versuchen, sich über NFTs zu informieren, werden Sie über viele Affenbilder mit fragwürdigem künstlerischen Wert stolpern. Die Bilder des "Bored Ape Yacht Club"