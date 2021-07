Cyberkriminalität: Digitale Erpressung

stock.adobe.com - Denys Rudyi

Erst hat es die Molkerei Ehrmann getroffen, dann SalzburgMilch und am Samstag erfolgte ein Cyber-Angriff auf die Kassensysteme von Coop in Schweden. Das Resultat: In rund 800 Filialen konnte nicht mehr bezahlt werden, was die vorübergehende Schließung zur Folge hatte.

Anscheinend steht dieser Ausfall mit dem Angriff auf das US-Unternehmen Kaseya in Zusammenhang, welches am Freitag, 2. Juli 2021, Ziel einer Ransomware-Attacke wurde. Weltweit sind rund 40 Kunden d