Zur Markteinführung in Österreich stellt die Kreativagentur das Produkt mit seiner venezianischen Heritage in den Vordergrund.

Die Sujets der Crossmedia-Kampagne sollen italienische Lebensfreude vermitteln und den originalen Aperitivo-Moment zelebrieren. Mit dem Claim "Das A & O des Spritz" soll sowohl die klassische Zubereitung des Aperitivo mit Olive als auch der Facettenreichtum des Bitters vermittelt werden. In der Kampagne geht es um das "A & O" der großen Liebe, des Afterworks und Dolce Vita sowie eines unvergesslichen Abends. Auf allen Sujets findet sich der "Perfect Serve" mit der großen grünen Olive, der als aktivierende Anregung für den Genuss zu Hause oder in der Lieblingsbar dienen soll."Die Kampagne fokussiert auf die Essenz von Select Aperitivo: Den Lifestyle und das traditionelle venezianische Spritz-Erlebnis. Sie vermittelt die Markenwerte in eleganten, spielerischen und impactstarken Sujets, die Individualisten und Connaisseurs Lust auf die (Wieder-) Entdeckung der Traditionsmarke machen", fasst Michael Stebegg, Geschäftsführer der Goldkinder, zusammen. Die Launch-Kampagne ist derzeit auf Plakaten und digitalen City Lights der Gewista in Lagen rund um den Lebensmitteleinzelhandel, in Printtiteln sowie online und in sozialen Medien zu sehen. Die Mediaplanung verantwortet Dentsu X im Auftrag von Gruppo Montenegro und Kattus-Borco. Für das digitale Marketing inklusive Social Media-Strategie und Kampagnenplanung ist die Agentur Loop New Media beauftragt."Zum Markteintritt in Österreich zeigt die Kampagne, dass das Original angekommen ist. Sie ist eine Einladung, den Ursprung der weltweit gefeierten Aperitivo-Kultur zu entdecken und besondere Momente stilvoll zu genießen", ergänzt Kattus-Borco-Geschäftsführer Andreas Ruhland abschließend.