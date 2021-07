Decathlon eröffnet seine erste Filiale in der Steiermark, die bisher vierte in Österreich. Das Unternehmen will damit den stationären Handel in der Region stärken, wie, erklärt es hier.

Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung

Gewerbepark Seiersberg-Pirka als idealer Standort

Über Decathlon Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt heute mit über 11,5 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 80.000 Mitarbeitern zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -vertreibern weltweit. In rund 1.700 Filialen in mittlerweile 60 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 70 verschiedene Sportarten unter einem Dach geboten. Unter der geschäftlichen Leitung von Gábor Pósfai eröffnet Decathlon im August 2018 seinen ersten Standort in Österreich. Die Filialen in Vösendorf, Niederösterreich und Wien Stadlau sind die ersten Schritte, um den österreichischen Markt zu durchdringen. Eine dritte Filiale eröffnete am 19. März in Klagenfurt.