Decathlon: Zweite Filiale für Decathlon

Eineinhalb Jahre nach dem Markteintritt eröffnet der Sporthändler einen neuen Standort

Ende 2020 wird im Gewerbepark Stadlau eine neue Decathlon-Filiale den Betrieb aufnehmen. Gábor Pósfai, Geschäftsführer von Decathlon Österreich, erklärt den Grund der Expansion: "Viele unserer Kunden kommen aus dem Norden bzw. Osten Wiens. Um unserem Motto ‘Sport so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen‘ auch gerecht zu werden, haben wir recht schnell erkannt, dass die nächste Filiale im Norden von Wien sein sollte. Sie wird etwas kleiner als unser Flagship Store im SCS Park sein, jedoch werden wir auch dort die ganze Vielfalt des Sports anbieten und Online Services wie Click and Collect – also den Abholservice im Store – anbieten."Im ersten Jahr konnte der Decathlon Standort in der SCS (Vösendorf) einen Umsatz von 13 Millionen Euro erwirtschaften und über 160.000 Kunden verzeichnen. Der Sporthändler wurde 1976 in Frankreich gegründet, heute setzt er weltweit jährlich 12 Milliarden Euro um und beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 1.650 Filialen, verteilt auf 56 Länder.