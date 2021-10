Nach dem erfolgreichen Geschäftsführungswechsel durch Chloé Kayser wird das Führungsteam von mjam nun durch eine weitere Frau verstärkt. So übernimmt Kerstin Kraakman die Marketingleitung von mjam, einer der größten Essensbestellplattformen in Österreich.

Mit Erfahrung bei Unternehmen wie Google, eBay und PayPal bringt Kerstin Kraakman viel Erfahrung bei der Vermarktung von Digital-Plattformen mit. Von nun an wird sie die strategische Weiterentwicklung der Marken mjam sowie mjam market, der Lebensmittelzustellung von mjam, fokussieren. Zu ihrer neuen Position sagt sie: "Innovation ist in der heutigen Zeit eine Notwendigkeit geworden. Besonders im e-Grocery oder Online Lebensmittelbereich zeigt sich starkes Wachstum. Deshalb freue ich mich, gerade jetzt in einem jungen, diversen und kundenorientierten Unternehmen wie mjam zu arbeiten, und dort den Ausbau der Marke mjam aber auch spannende Bereiche wie die Erweiterung der mjam markets entsprechend voranzutreiben."

Studiert hat sie internationale Marketing-Strategin nicht nur in Oberösterreich, sondern auch in England und Australien. Nach ihren beruflichen Stopps in Wien, London, Melbourne und New York ist Kraakman nun wieder zurück in Wien und hat sich in ihrer neuen Position als Chief Marketing Officer das Ziel gesetzt, den neuen Markenauftritt von mjam weiter zu stärken. Auch Cloé Kayser, Geschäftsführerin von mjam, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mit Kerstin Kraakman haben wir eine echte Expertin an Boot geholt, die mit ihrer Erfahrung und Expertise die Weiterentwicklung von mjam in Österreich maßgeblich unterstützen wird."