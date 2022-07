Delivery Hero: mjam testet Sonntags-Lieferung

Der mjam Market wird in Wien die Lebensmittel-Zustellung am Sonntag testen, bis zum Jahresende wird das Sortiment stark ausgebaut.

Rund 2.600 Produkte umfasst das aktuelle Angebot von mjam Market, dem Lebensmittel-Lieferdienst von mjam. Im Laufe des Jahres soll das angebotene Sortiment um bis zu 50 Prozent erhöht werden. Nikolas Jonas, Managing Director mjam market, zu den Schwerpunkten dabei: "Wir konzentrieren uns auf Produkte des täglichen Bedarfs, um unseren Kunden hier wirklich alles zu bieten, was sie brauchen könnten. Zudem setzen wir auf Challenger Brands, die im stationären Handel noch nicht so präsent sind, und Exklusivmarken. Wir sehen nämlich, dass diese schnell zu den bestverkauften Artikeln zählen."