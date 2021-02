Ab März 2021 firmiert das Geschäft von BioFiedler in Wiener Neustadt unter Denns BioMarkt.

Bereits bei der Firmengründung im Jahr 2006 war Denns der Hauptlieferant von BioFiedler. Nach einer Vertiefung der Partnerschaft im Jahr 2018 übergab Frau Fiedler schließlich Anfang 2020 den Bio-Supermarkt in der Pottendorfer Straße 37 ganz in die Hände von Denns. "Die offizielle Umbenennung und somit die Eingliederung von BioFiedler in unsere Denns-Familie ist nun der logische letzte Schritt", so Denns Geschäftsführerin Mareike Nossol, die am 6. März 2021 zur Eröffnungsfeier des dann 33. Denns-Standorts in Österreich lädt, wobei es zehn Prozent auf alles gibt.

Auch nach der Umbenennung wird sich das angebotene Sortiment nicht ändern. Lokale Produkte wie etwa Bio-Kaffee von der Wiener Neustädter Kaffeemanufaktur Daniel Moser, Bio-Eismeersaibling vom Schneeberg von Maria's Land und Bio-Säfte von Most Michl aus Mollram im südlichen NÖ stehen weiter zur Auswahl. Ebenso bleibt der Bistro-Bereich erhalten, der umfangreicher als in anderen Denns BioMärkten ist. Weiters gibt es keine Veränderungen beim siebenköpfigen Team unter der Leitung von Wolfgang Schreiner, das zum Großteil seit vielen Jahren am Standort tätig ist.