Unter dem Motto "Günstiger als du denkst" rück Denns BioMarkt in der aktuellen Frühlingskampagne die über 1.000 dauerhaft günstigen Bio-Produkte ins Rampenlicht.

Inflation und steigende Preise prägen das aktuelle Wirtschaftsgeschehen. Kein Wunder also, dass bei Kaufentscheidungen derzeit verstärkt auf den Preis geachtet und eher zu günstigeren Produkten gegriffen wird.



Die bunten Sujets der Kampagne "Günstiger als du denkst" findet man seit dem heurigen April in allen 34 Denns Bio-Märkten Österreichs sowie auf City Lights an hoch frequentierten Orten in Wien. Zudem verkehrt in Wien nun eine eigens gebrandete Straßenbahn.