Studio Romantic – stock.adobe.com

Ja, denn der sich seit Jahren zuspitzende Mangel an Fachkräften könnte, so der Global CEO Survey von PwC, innerhalb der kommenden zehn Jahre zu einer ­Rentabilitätskrise in allen Branchen führen.

Was sich bereits seit Jahren abzeichnet: Die geburtenstarken Jahrgänge der Generation der Babyboomer gehen in den Ruhestand. Bereits jetzt fehlt es an Arbeitskräften, diese Tendenz wird sich