Die in Deutschland im Sommer 2020 gestartete Initiative "Die Stadtretter" ist nun auch in Österreich aktiv.

In ganz Europa geraten Innenstädte und Ortskerne zunehmend unter Druck. Steigende Leerstände machen ihnen zu schaffen. Die Citys wieder zu Treffpunkten und zu Orten der Begegnung zu machen, ist das erklärte Ziel der Initiative "Die Stadtretter", die im Sommer 2020 in Deutschland von Ariane Breuer (Geschäftsführerin von Clever expandieren), Stefan Müller Schleipen (Geschäftsführer der immovativ GmbH) und Boris Hedde ( Geschäftsführer IFH Köln ) gegründet wurde. Mittlerweile beteiligen sich 1.100 deutsche Kommunen, Unternehmen, Verbände und Institute in dem Netzwerk.