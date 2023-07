dm/Lenzing: Einkaufstaschen aus Holzfaser

Nachhaltige Forstwirtschaft und Pfandsystem

Das Holz für die Lenzing Ecovero Faser kommt laut dm aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft, etwa die Hälfte davon aus Österreich. Auch der Lieferprozess soll umweltfreundlicher sein: 70 bis 75 Prozent des Holzes werden per Bahn ins Werk transportiert. Nachdem es in Lenzing zur Faser verarbeitet wurde, entsteht daraus in Linz das Garn. Gewebt und genäht werden die Taschen bei Textilherstellern in Deutschland und Polen. Schon jetzt hat dm auch die nächsten Schritte im Auge: Damit aus Taschen wieder Taschen werden, wird ein umweltfreundlicher Recyclingprozess inkl. Pfandsystem geprüft.